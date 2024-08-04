Ізраїль завдав ударів по обʼєктах "Хезболли" в Лівані

Під удар потрапили інфраструктурні та військові обʼєкти.

Ізраїль атакував низку обʼєктів терористичного угруповання "Хезболла" та ліквідувала бойовика.

Про це інформує ЦАХАЛ.

У повідомленні вказується, що Армія оборони Ізраїлю завдала удару по об'єктах терористів "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану. Під удар потрапили інфраструктурні та військові обʼєкти.

"Раніше сьогодні літак ЦАХАЛу ліквідував терориста "Хезболли" в районі Дейр-Серьяна. Крім того, артилерія ЦАХАЛу завдала удару по об'єктах терористичної інфраструктури в районі Одайсеха", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Лівану евакуювали українців через загрозу війни на Близькому Сході.

Крім того, ми раніше інформували, що Пентагон заявив, що США збільшують військовий контингент на Близькому Сході.

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