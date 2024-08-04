На Полтавщині спрацювала ППО — ОВА

Попередньо без постраждалих та влучань у інфраструктуру.

Російські загарбники атакували Полтавську область, в Миргородському районі пролунали вибухи.

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Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові сталися вибухи.

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