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На Полтавщині спрацювала ППО — ОВА

На Полтавщині спрацювала ППО — ОВА

Нічна атака ворога по столиці та області - ППО збила всі цілі / фото з відкритих джерел

Попередньо без постраждалих та влучань у інфраструктуру.

Російські загарбники атакували Полтавську область, в Миргородському районі пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові сталися вибухи.

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