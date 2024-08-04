На Полтавщині спрацювала ППО — ОВА

Попередньо без постраждалих та влучань у інфраструктуру.
Російські загарбники атакували Полтавську область, в Миргородському районі пролунали вибухи.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові сталися вибухи.
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