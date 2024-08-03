На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину

12-річний хлопчик дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота.

Російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Tekegram.

"Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота", – написав він.

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Хлопчика шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Прокудін повідомив, що під удар ворожого дрона також потрапили троє людей в Антонівці. Це – чоловіки 28, 39 та 41 років. У потерпілих – вибухові травми та численні поранення.

"Коли на місце події прибули медики, окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала", – написав Прокудін.

Нагадаємо, у Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на людей: загинув чоловік.

Троє дітей зазнали поранень після обстрілу Херсонщини

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