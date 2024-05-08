Росіяни вдарили по вокзалу в Херсоні: обмежено рух

Залізничники тимчасово обмежили рух поїзда №121/122 Київ-Херсон-Київ до Миколаєва.
Російські війська атакували в Херсоні 8 травня цивільну залізничну інфраструктуру. Внаслідок ударів пошкоджені колії та вокзал.
Про це повідомила "Укрзалізниця".
Там зазначили, що вранці 8 травня країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру в Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста.
Наразі залізничники тимчасово обмежили рух поїзда №121/122 Київ-Херсон-Київ до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.
Наразі всі 99 пасажирів перебувають безпеці.
Решта поїздів "Укрзалізниці" продовжує рух за графіком.
Нагадаємо, в ніч проти 8 травня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випустив 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО знищила 59 ворожих цілей.
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