Росіяни вдарили по вокзалу в Херсоні: обмежено рух

Російські війська атакували в Херсоні 8 травня цивільну залізничну інфраструктуру. Внаслідок ударів пошкоджені колії та вокзал.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Там зазначили, що вранці 8 травня країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру в Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста.

Наразі залізничники тимчасово обмежили рух поїзда №121/122 Київ-Херсон-Київ до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.

Наразі всі 99 пасажирів перебувають безпеці.

Решта поїздів "Укрзалізниці" продовжує рух за графіком.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випустив 55 ракет та 21 безпілотник. Українська ППО знищила 59 ворожих цілей.

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