Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

У середу, 8 травня, країна-агресорка Росія під час масованого обстрілу України атакувала три теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК заважують, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК росіяни обстріляли близько 180 разів. За цей період було поранено 51 працівника, а три енергетики загинули.