Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.

В среду, 8 мая, страна-агрессор Россия во время массированного обстрела Украины атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Еще одна очень тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наших ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки", — говорится в сообщении.

В ДТЭК мешают, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. В последний раз РФ атаковала теплоэлектростанции ДТЭК 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК россияне обстреляли около 180 раз. За этот период был ранен 51 работник, а три энергетики погибли.

Как сообщалось, сегодня Россия снова ударила по объектам энергетики в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

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