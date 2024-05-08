РФ атаковала Кировоградскую область: поврежден объект инфраструктуры

В среду, 8 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Кировоградской области. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ОВА, был травмирован 8-летний ребенок. Кроме того, разрушения получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Как сообщалось, ночью против 8 мая оккупанты массированно атаковали Украину. В частности, РФ запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны — всего 76 воздушных целей.

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