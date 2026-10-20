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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Астрологический прогноз на 20 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Корона

Корона / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда мы ощущаем мощный прилив энергии, которую нельзя растрачивать на мелочи.

Символ дня: Корона.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, малахитовый.

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасны и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому важно сразу же обратится за помощью к врачу. Важно отказаться от любого хирургического вмешательства и резкой смены лекарственных препаратов, особенно — сильнодействующих.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и бобовых, желательно сделать акцент на свежие овощи и фрукты.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она просняет ум и усиливает интуицию.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующим силу полудрагоценным камней.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня дадут ответ на важный вопрос — нужно к нему прислушаться.

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность в обращении с колюще-режущими предметами.

Цитата дня: «Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный» (Уоррен Баффет).

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