День ангела 8 травня: кого та як вітати з іменинами

8 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 8 травня

8 травня 2024 року привітайте з іменинами Адріана, Арсенія, Івана (Яна).

Адріан — походить від римського родового імені, означає "той, хто родом з Адріатичного моря". В дитинстві мужній та великодушній. В дорослому віці стає сильним та вольовим чоловіком.

Арсеній — грецького походження, означає "мужній". В дитинстві спокійний хлопчик, який росте на радість батькам. В дорослому віці стає розважливим та принциповим.

Іван (Ян) — давньоєврейське ім'я, що перекладається як "милість Божа". Від дитинства досить суперечлива натура, в якій поєднуються добродушність і запальний характер. В дорослому віці стає щедрим, завжди готовий допомогти.

День ангела 8 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди тебе оберігає і допомагає тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

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Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!

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Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю.

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У цей радісний для мене день саме ти є іменинником. Я хочу побажати тобі, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так от, бажаю тобі якомога менше неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи.

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Бажаю неймовірної радості в твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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