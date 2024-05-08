Россияне ударили по вокзалу в Херсоне: ограничено движение

Российские войска атаковали в Херсоне 8 мая гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В результате ударов повреждены пути и вокзал.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Там отметили, что утром 8 мая страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города.

Железнодорожники временно ограничили движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.

Сейчас все 99 пассажиров находятся в безопасности.

Остальные поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику.

Напомним, в ночь на 8 мая российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил 55 ракет и 21 беспилотник. Украинская ПВО уничтожила 59 вражеских целей.

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