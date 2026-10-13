Сколько воды нужно иметь дома на случай блэкаута: расчет эксперта

Какой запас воды нужно иметь дома / © pexels.com

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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций украинцы должны заранее сформировать суточный запас воды из расчета 10–15 литров на одного человека. Однако, как объясняет эксперт по безопасности жизнедеятельности Денис Михальченко, этот объем является лишь ориентировочным минимумом и не обеспечит полноценно весь необходимый быт.

О запасах воды и что еще нужно знать, Михальченко рассказал в эфире «Київ24».

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Какой запас воды нужно иметь дома: расчет

По его словам, расчеты нужно корректировать под индивидуальные потребности каждой семьи — в частности, если дома есть люди старшего возраста, маленькие дети или лица с инвалидностью или специфическими потребностями. Если в семье проживает несколько человек, ориентировочную норму следует пропорционально умножать на их количество.

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«10–15 литров в сутки на человека — это запас для чрезвычайной ситуации. Это не какой-то универсальный санитарный запас или какая-то универсальная санитарная норма», — отмечает специалист.

Общий суточный объем воды разделяют на два основных типа:

Питьевая вода, 2-3 литра: рассчитана на непосредственное употребление, а также для приготовления пищи.

Техническая вода, 7–12 литров: предназначена для обеспечения личной гигиены и ежедневных бытовых нужд.

При этом эксперт предостерегает, что визуальная прозрачность жидкости не всегда гарантирует ее безопасность.

Отдельное внимание нужно уделить способу хранения запасов. Эксперт советует по возможности покупать питьевую воду в магазинах в заводских бутылях, ведь на них указаны четкие сроки годности, что позволяет своевременно обновлять резервы.

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Если же вы планируете набирать воду самостоятельно, нужно соблюдать два обязательных условия:

Получить подтверждение местных органов власти о том, что вода в источнике или бювете действительно пригодна к употреблению. Использовать только емкости и тару, на которых есть специальная отметка для пищевых продуктов.

Как подготовиться к блэкаутам и что нужно иметь дома

Напомним, массированные атаки на инфраструктуру могут лишить дома света, тепла, воды и связи на несколько дней подряд. Чтобы подготовиться к блэкаутам, жильцам квартир следует рассчитывать запасы воды минимум на трое суток: для одного человека это около 9 литров питьевой (по 3 л в день) и 30-36 литров технической воды (по 10-12 л в день), а для семей этот объем пропорционально растет. Питьевую воду нужно держать в заводской упаковке или чистой пищевой посуде в прохладном месте.

При отсутствии проверенных источников воду из-под крана или колодцев нужно обязательно кипятить не менее 10 минут и отстаивать.

Для аптечки необходимо подготовить обезболивающие, жаропонижающие, противоаллергические средства, лекарства от расстройств желудка, солевые растворы, средства обработки ран, а также месячный запас индивидуальных медикаментов.

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Чтобы обеспечить быт при отключениях, нужно иметь аккумуляторные LED-лампы, фонари, мощные павербанки или зарядные станции, а также заживить Wi-Fi-роутер через специальный ИБП или кабель. Запас пищи должен состоять из продуктов длительного хранения, не требующих приготовления: консервов, орехов, хлебцев, каш быстрого приготовления, а дополнить набор следует термосом, батарейками, средствами гигиены и наличными деньгами.

Из-за угрозы ударов по топливной инфраструктуре эксперты советуют водителям иметь резерв в 50–70 литров топлива, поскольку на восстановление поставок может потребоваться 2–3 недели. Самый безопасный способ держать запас — заранее пополнять бак автомобиля, чтобы он был заполнен по меньшей мере наполовину.

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