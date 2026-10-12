Сколько горючего следует иметь про запас из-за атак РФ: совет эксперта

Запасы горючего

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Из-за систематических российских атак топливная инфраструктура Украины испытала значительные разрушения. Несмотря на то, что рынок адаптировался к условиям войны и диверсифицировал пути поставок, угроза новых ударов и временных перебоев остается высокой.

Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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По словам эксперта, на преодоление возможных логистических разрывов при новых обстрелах рынка может потребоваться от двух до трех недель. Учитывая это, специалист советует автовладельцам заранее позаботиться о собственном резерве.

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«Водителям следует иметь запас горючего на 2–3 недели — 50–70 литров», — подчеркнул Сергей Куюн, добавив, что сам следует этому совету и держит личный резерв.

Ранее эксперт сообщил, что сентябрь стал тяжелым месяцем для топливного рынка Украины — в результате российских атак сгорели четыре нефтебаза крупных операторов. Специалист подчеркнул, что Украине критически необходимы стратегические запасы горючего, однако формировать их в обычных наземных резервуарах сегодня крайне опасно.

«Любой запас, который там будет размещен, — это вопрос нескольких недель в лучшем случае. Потом он сгорит, а бизнес обанкротится», — отметил Куюн.

В то же время эксперт скептически оценивает идею хранения стратегических резервов горючего за границей. По словам Сергея Куюна, в соседних странах свободных резервуаров почти нет. Кроме того, для работы, например, в Польше украинским компаниям нужны местные лицензии на оптовую торговлю, хранение и импорт, требующие колоссальных инвестиций.

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