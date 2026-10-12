ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1283
Время на прочтение
2 мин

Ольга Фреймут неожиданно показала мужа и вспомнила их романтику в Киеве

Супруги нечасто делятся таким контентом из личной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут восхитила архивными фотографиями с семьей и неожиданно показала нежные моменты с мужем Владимиром Локотко.

44-летняя знаменитость, ныне живущая с детьми в Великобритании, поделилась в Instagram черно-белыми кадрами из прошлого. На фото Фреймут собрала фрагменты жизни в Киеве: светские мероприятия, семейные мгновения и трогательные воспоминания о младших детях — Валере и Евдокии.

Особое внимание привлекли фотографии с ее мужем Владимиром Локотко. На одном из кадров супруги целуются в лифте, а на другом — нежно держатся за руки.

«Когда-то в Киеве», — лаконично подписала пост телеведущая.

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Фреймут нечасто показывает личные моменты с мужем в соцсетях, поэтому архивные кадры стали возможностью заглянуть в историю их отношений. Не остались без внимания и фотографии детей, которые в то время были совсем маленькими и радостно танцевали.

Пост Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Пост Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

В комментариях подписчики телеведущей поделились впечатлениями от фотографий и отметили их теплую атмосферу. В частности, писали: «Здесь столько жизни в этих фотографиях», «Какие замечательные фото, излучают счастье», «Какие воспоминания!».

Отметим, что муж Ольги Фреймут — медиаменеджер и продюсер Владимир Локотко. Пара вышла замуж 25 апреля 2017 года. У супругов двое общих детей: сын Валерий, родившийся в 2016 году, и дочь Евдокия, рожденная в 2017-м. После начала полномасштабного вторжения России телеведущая вместе с детьми временно живет в Лондоне, но периодически посещает Родину.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie