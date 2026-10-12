Ольга Фреймут неожиданно показала мужа и вспомнила их романтику в Киеве

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут восхитила архивными фотографиями с семьей и неожиданно показала нежные моменты с мужем Владимиром Локотко.

44-летняя знаменитость, ныне живущая с детьми в Великобритании, поделилась в Instagram черно-белыми кадрами из прошлого. На фото Фреймут собрала фрагменты жизни в Киеве: светские мероприятия, семейные мгновения и трогательные воспоминания о младших детях — Валере и Евдокии.

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Особое внимание привлекли фотографии с ее мужем Владимиром Локотко. На одном из кадров супруги целуются в лифте, а на другом — нежно держатся за руки.

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«Когда-то в Киеве», — лаконично подписала пост телеведущая.

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Фреймут нечасто показывает личные моменты с мужем в соцсетях, поэтому архивные кадры стали возможностью заглянуть в историю их отношений. Не остались без внимания и фотографии детей, которые в то время были совсем маленькими и радостно танцевали.

Пост Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

В комментариях подписчики телеведущей поделились впечатлениями от фотографий и отметили их теплую атмосферу. В частности, писали: «Здесь столько жизни в этих фотографиях», «Какие замечательные фото, излучают счастье», «Какие воспоминания!».

Отметим, что муж Ольги Фреймут — медиаменеджер и продюсер Владимир Локотко. Пара вышла замуж 25 апреля 2017 года. У супругов двое общих детей: сын Валерий, родившийся в 2016 году, и дочь Евдокия, рожденная в 2017-м. После начала полномасштабного вторжения России телеведущая вместе с детьми временно живет в Лондоне, но периодически посещает Родину.

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