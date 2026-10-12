Скільки пального потрібно тримати про запас через атаки РФ: порада експерта

Запаси пального

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Через систематичні російські атаки паливна інфраструктура України зазнала значних руйнувань. Попри те, що ринок адаптувався до умов війни та диверсифікував шляхи постачання, загроза нових ударів і тимчасових перебоїв залишається високою.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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За словами експерта, на подолання можливих логістичних розривів у разі нових обстрілів ринку може знадобитися від двох до трьох тижнів. З огляду на це фахівець радить автовласникам заздалегідь подбати про власній резерв.

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«Водіям варто мати запас пального на 2–3 тижні — 50–70 літрів», — наголосив Сергій Куюн, додавши, що сам дотримується цієї поради та тримає особистий резерв.

Раніше експерт повідомив, що вересень став важким місяцем для паливного ринку України — внаслідок російських атак згоріли чотири нафтобази великих операторів. Фахівець наголосив, що Україні критично необхідні стратегічні запаси пального, однак формувати їх у звичайних наземних резервуарах сьогодні вкрай небезпечно.

«Будь-який запас, який там буде розміщений, — це питання декількох тижнів у кращому випадку. Потім він згорить, а бізнес збанкрутує», — зазначив Куюн.

Водночас експерт скептично оцінює ідею зберігання стратегічних резервів пального за кордоном. За словами Сергія Куюна, у сусідніх країнах вільних резервуарів майже немає. Крім того, для роботи, наприклад, у Польщі українським компаніям потрібні місцеві ліцензії на оптову торгівлю, зберігання та імпорт, що вимагає колосальних інвестицій.

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