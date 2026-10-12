- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 2 хв
Скільки пального потрібно тримати про запас через атаки РФ: порада експерта
Експерт паливного ринку Сергій Куюн попередив про можливі тимчасові перебої з постачанням через російські удари по інфраструктурі та порадив українським водіям сформувати власні запаси пального.
Через систематичні російські атаки паливна інфраструктура України зазнала значних руйнувань. Попри те, що ринок адаптувався до умов війни та диверсифікував шляхи постачання, загроза нових ударів і тимчасових перебоїв залишається високою.
Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.
За словами експерта, на подолання можливих логістичних розривів у разі нових обстрілів ринку може знадобитися від двох до трьох тижнів. З огляду на це фахівець радить автовласникам заздалегідь подбати про власній резерв.
«Водіям варто мати запас пального на 2–3 тижні — 50–70 літрів», — наголосив Сергій Куюн, додавши, що сам дотримується цієї поради та тримає особистий резерв.
Раніше експерт повідомив, що вересень став важким місяцем для паливного ринку України — внаслідок російських атак згоріли чотири нафтобази великих операторів. Фахівець наголосив, що Україні критично необхідні стратегічні запаси пального, однак формувати їх у звичайних наземних резервуарах сьогодні вкрай небезпечно.
«Будь-який запас, який там буде розміщений, — це питання декількох тижнів у кращому випадку. Потім він згорить, а бізнес збанкрутує», — зазначив Куюн.
Водночас експерт скептично оцінює ідею зберігання стратегічних резервів пального за кордоном. За словами Сергія Куюна, у сусідніх країнах вільних резервуарів майже немає. Крім того, для роботи, наприклад, у Польщі українським компаніям потрібні місцеві ліцензії на оптову торгівлю, зберігання та імпорт, що вимагає колосальних інвестицій.