Знищено чотири нафтобази: експерт про загрозу для ринку пального в Україні

Пожежа на нафтобазі у Київській області / © Державна служба України з надзвичайних ситуацій

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Вересень став важким місяцем для паливного ринку України — внаслідок російських атак згоріли чотири нафтобази великих операторів.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE повідомив експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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Фахівець наголосив, що Україні критично необхідні стратегічні запаси пального, однак формувати їх у звичайних наземних резервуарах сьогодні вкрай небезпечно.

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«Будь-який запас, який там буде розміщений, — це питання декількох тижнів у кращому випадку. Потім він згорить, а бізнес збанкрутує», — зазначив Куюн.

Водночас експерт скептично оцінює ідею зберігання стратегічних резервів пального за кордоном.

За словами Сергія Куюна, у сусідніх країнах вільних резервуарів майже немає. Крім того, для роботи, наприклад, у Польщі українським компаніям потрібні місцеві ліцензії на оптову торгівлю, зберігання та імпорт, що вимагає колосальних інвестицій.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російського удару зазнала нафтобаза мережі KLO у Броварському районі Київської області. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа.

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