Тривожні ознаки, які вказують на ожиріння печінки

Надлишкове накопичення жиру в печінці може супроводжуватися розвитком запальних та фіброзних змін / © Credits

Реклама

Жирова хвороба печінки виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу.

Про це пише egeszsegkalauz.

Реклама

Здорова печінка містить невелику кількість жиру. Це стає проблемою, коли питома вага жиру становить від 5% до 10% ваги вашої печінки.

Реклама

У більшості випадків жирова хвороба печінки не викликає серйозних проблем і не заважає вашій печінці нормально функціонувати. Але для 7-30% людей із цим захворюванням жирова хвороба печінки починає дошкуляти з часом.

Які симптоми

Часто спочатку таке захворювання має майже безсимптомний перебіг, проте через певний час у разі відсутності лікування воно може призвести до тяжких наслідків — цирозу, печінкової недостатності чи фіброзу.

Хворі на початкових стадіях можуть відчувати слабкість, нудоту, важкість у печінці та больові відчуття у цій ділянці. Вже на останній стадії розвитку жирового гепатозу виникають такі симптоми, як пожовтіння шкіри, склер очей, поява висипань на шкірі, асцит тощо.

Що провокує хворобу

Відсутність фізичної активності

Підвищений рівень холестерину в крові

Отруєння печінки через тривале надмірне вживання алкоголю чи певних лікарських препаратів

Неправильна робота щитоподібної залози, надлишкова вага

Генетична схильність

Цукровий діабет

Раніше повідомлялося, що популярна в осінньому меню цибуля-порей виявилася не лише універсальною кулінарною приправою, а й потужним джерелом рослинних сполук для підтримки здорової роботи печінки та кишківника.

Реклама

Новини партнерів