Як розпізнати тромб: симптоми, які легко пропустити

Деякі хвороби можуть роками розвиватися непомітно / © ТСН

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Тромби — це небезпека, яка може спіткати будь-кого, незалежно від віку чи способу життя. Згустки крові здатні утворюватися на будь-якій ділянці кілометрів кровоносних судин людського організму.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Деякі ознаки проблем зі здоров’ям можуть бути настільки невиразними, що люди часто не звертають на них уваги. Однак вони іноді сигналізують про небезпечний стан — утворення тромбу. Прояви хвороби залежать від типу тромбу, місця його виникнення та індивідуальних особливостей людини.

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Вчасне розпізнавання тривожних симптомів і швидка реакція здатні не тільки вберегти здоров’я, але й подекуди врятувати життя, запобігши серйозним ускладненням і довготривалим наслідкам.

У разі тромбозу глибоких вен руки чи ноги кінцівка може набрякати, змінювати колір або бути теплою на дотик. Також через застій крові може з’явитися фіолетовий відтінок та набряк.

Лікарі рекомендують звернути увагу на набряк, який:

виникає раптово або є більш вираженим

тримається протягом усього дня

не зменшується під час підняття кінцівок

Раніше ми писали про те, як зменшити ризик утворення тромбів. Більше корисних порад з профілактики читайте у новині.

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