Как распознать тромб: симптомы, которые легко пропустить

Некоторые болезни могут годами развиваться незаметно / © ТСН

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Тромбы — это опасность, которая может постичь любого, независимо от возраста или образа жизни. Сгустки крови способны образовываться на любом участке километров кровеносных сосудов человеческого организма.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Некоторые признаки проблем со здоровьем могут быть настолько невыразительными, что люди часто не обращают на них внимания. Однако они иногда сигнализируют об опасном состоянии — образовании тромба. Проявления заболевания зависят от типа тромба, места его возникновения и индивидуальных особенностей человека.

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Своевременное распознавание тревожных симптомов и быстрая реакция способны не только уберечь здоровье, но и спасти жизнь, предотвратив серьезные осложнения и длительные последствия.

В случае тромбоза глубоких вен руки или ноги конечность может отекать, изменять цвет или быть теплой на ощупь. Также из-за застоя крови может появиться фиолетовый оттенок и отек.

Врачи рекомендуют обратить внимание на отек, который:

возникает внезапно или является более выраженным

держится в течение всего дня

не уменьшается при поднятии конечностей

Ранее мы писали о том, как снизить риск образования тромбов. Больше полезных советов по профилактике читайте в новости.

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