Нобелівська премія 2026: оголосили лауреатів з економіки

Голл і Вудфорд отримали Нобелівську премію з економіки

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Лауреатами Нобелівської премії з економіки 2026 року стали американці Роберт Голл та Майкл Вудфорд.

Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету у понеділок, 12 жовтня.

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У пресрелізі сказано, що лауреати «розробили нові макроекономічні моделі, які значно покращили можливості щодо впровадження ефективної стабілізаційної політики». На основі цих моделей своєчасно вжиті заходи фіскальної та монетарної політики можуть пом’якшити економічні підйоми та спади.

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Нагадаємо, 2025 року премію з економіки отримали Джоел Мокір, Філіп Агіон і Пітер Говітт. Мокіра відзначили за дослідження умов сталого економічного зростання завдяки технологічному прогресу. Агіон і Говітт стали лауреатами за теорію творчого руйнування, яку джерело називає важливою для розуміння довгострокового розвитку.

Раніше оголосили володарку Премії миру, нею стала Наванетхем «Наві» Піллай. Це викликало невдоволення президента США Дональда Трампа, який вже не один рік розраховує отримати престижну премію.

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