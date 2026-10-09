Лауреаткою Нобелівської премії миру 2026 стала юристка з ПАР / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Нобелівську премію миру-2026 отримала Наванетхем «Наві» Піллей з Південної Африки. Нагороду буде вручено 10 грудня 2026 року в мерії Осло.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Реклама

«Вона отримала премію миру за її зусилля з утвердження миру та міжнародного права», — йдеться в заяві Норвезького Нобелівського інституту



Наві Піллей — всесвітньо відома південноафриканська суддя та правозахисниця, яка обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини.

Реклама

Зазначимо, лауреаткою Нобелівської премії миру 2025 року стала венесуельська опозиційна політикиня Марія Коріна Мачадо. Її вшанували за боротьбу за демократію та мирний перехід Венесуели від диктатури до демократичного устрою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру 2026 року, однак сумнівається, що Норвезький Нобелівський комітет присудить йому нагороду.

Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру після повернення до Білого дому. За його словами, він має отримати нагороду за дипломатичні зусилля щодо врегулювання міжнародних конфліктів.

«Вже приблизно настав цей час», — заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Реклама

Новини партнерів