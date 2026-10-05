Вчені отримали премію за відкриття, які стосуються світлочутливих іонних каналів та оптогенетики / © Associated Press

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2026 року Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали Карл Дайссерот, Пітер Хегеман і Георг Нагель. Вчені були відзначені найпрестижнішою нагородою за відкриття у галузі світлокерованих іонних каналів та оптогенетики.

Про це повідомила пресслужба Нобеля.

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Хегеманн та Нагель відкрили каналородопсин — білок з унікальними властивостями. Вони виявили, що незалежно від того, в яку клітину вони вводять цей білок, клітини стають світлочутливими. Дейссерот ввів ген каналородопсину в нервові клітини щурів. Висвітлюючи клітини синім світлом, він зміг запустити нервовий сигнал. Пізніше він змусив працювати цей світлокерований перемикач для нервових клітин у мозку живих мишей.

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Цей метод управління нервовими сигналами за допомогою світла тепер називається оптогенетикою, і вчені вважають, що їхня розробка матиме вирішальне значення для медицини в майбутньому.

Нагадаємо, Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з медицини 2025 року Мері Бранков, Фреду Рамсделлу та Шимону Сакаґучі за дослідження толерантності периферичної ланки імунітету. Це відкриття допомогло пояснити, як імунна система тварин зберігає здатність реагувати на збудники хвороб, не пошкоджуючи клітини власного організму.

Якими були попередні премії в цій галузі

2024 року її присудили Віктору Амбросу та Ґарі Рувкуну за відкриття мікроРНК та її ролі у регуляції роботи генів.

2023 року лауреатами премії стали Каталін Каріко та Дрю Вайсманн за відкриття стосовно модифікації нуклеозидних основ, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти COVID-19.

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За рік до того премію з фізіології чи медицини отримав Сванте Паабо за відкриття стосовно геномів вимерлих гомінінів, зокрема неандертальців і денисівців, й еволюції людини.

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