У Тихому океані кашалот протаранив яхту: екіпаж чекав на порятунок майже добу

Кашалот пошкодив яхту в Тихому океані / © Associated Press

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У Тихому океані кашалот протаранив яхту, що рухалася в напрямку Нової Зеландії. Судно втратило керування і затонуло.

Про це пише видання The New York Times.

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Чотирьом членам екіпажу вдалося врятуватися — вони очікували на допомогу 18 годин.

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«Я подивилася ліворуч, і ми разом з іншими членами екіпажу побачили зграю китів», — розповіла жінка, яка перебувала на судні.

Після удару на яхті пошкодилося стерно, а на правому борту з’явилося кілька отворів і тріщин, через які всередину почала потрапляти вода.

59-річний Джеремі подав сигнал про лихо, і всі четверо членів екіпажу кинулися лагодити пошкодження. Мандрівники використовувати трюмні помпи та вичерпували воду власноруч, а також намагалися залатати пробоїни.

Після багатогодинної роботи помпи забилися сміттям і не змогли справлятися із обсягом води, яка продовжувала прибувати. Члени екіпажу вирішили спустити на воду рятувальник пліт і невеликий човен, після чого покинули яхту.

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На прохання про допомогу центру рятувальних операцій відгукнулося приватне судно, яке було за приблизно 185 кілометрів. На ранок човен прибув на місце аварії.

Нагадаємо, біля Сицилії підняли з дна затонулу суперʼяхту — тоді загинув мільярдер.

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