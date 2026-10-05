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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Тихом океане кашалот протаранил яхту: экипаж ждал спасения почти сутки

В Тихом океане кашалот врезался в 17-метровую яхту, что привело к повреждению руля и корпуса судна. Экипаж подал сигнал бедствия и более 18 часов ждал помощи в спасательном плоту.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Кашалот повредил яхту в Тихом океане

Кашалот повредил яхту в Тихом океане / © Associated Press

В Тихом океане кашалот протаранил яхту, двигавшуюся в направлении Новой Зеландии. Судно потеряло управление и затонуло.

Об этом пишет издание The New York Times.

Четырем членам экипажа удалось спастись — они ожидали помощи 18 часов.

«Я посмотрела налево, и мы вместе с другими членами экипажа увидели стаю китов», — рассказала находившаяся на судне женщина.

После удара на яхте повредилось руль, а на правом борту появилось несколько отверстий и трещин, через которые внутрь начала попадать вода.

59-летний Джереми подал сигнал о бедствии, и все четверо членов экипажа бросились чинить повреждения. Путешественники использовали трюмные помпы и исчерпывали воду собственноручно, а также пытались залатать пробоины.

После многочасовой работы помпы забились мусором и не смогли справляться с объемом продолжавшей прибывать воды. Члены экипажа решили спустить на воду спасатель плот и небольшую лодку, после чего покинули яхту.

На просьбу о помощи центра спасательных операций отозвалось частное судно, находившееся примерно в 185 километрах. Утром лодка прибыла на место аварии.

Напомним, возле Сицилии подняли со дна затонувшую суперяхту — тогда погиб миллиардер.

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