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В Тихом океане кашалот протаранил яхту: экипаж ждал спасения почти сутки
В Тихом океане кашалот врезался в 17-метровую яхту, что привело к повреждению руля и корпуса судна. Экипаж подал сигнал бедствия и более 18 часов ждал помощи в спасательном плоту.
В Тихом океане кашалот протаранил яхту, двигавшуюся в направлении Новой Зеландии. Судно потеряло управление и затонуло.
Об этом пишет издание The New York Times.
Четырем членам экипажа удалось спастись — они ожидали помощи 18 часов.
«Я посмотрела налево, и мы вместе с другими членами экипажа увидели стаю китов», — рассказала находившаяся на судне женщина.
После удара на яхте повредилось руль, а на правом борту появилось несколько отверстий и трещин, через которые внутрь начала попадать вода.
59-летний Джереми подал сигнал о бедствии, и все четверо членов экипажа бросились чинить повреждения. Путешественники использовали трюмные помпы и исчерпывали воду собственноручно, а также пытались залатать пробоины.
После многочасовой работы помпы забились мусором и не смогли справляться с объемом продолжавшей прибывать воды. Члены экипажа решили спустить на воду спасатель плот и небольшую лодку, после чего покинули яхту.
На просьбу о помощи центра спасательных операций отозвалось частное судно, находившееся примерно в 185 километрах. Утром лодка прибыла на место аварии.
Напомним, возле Сицилии подняли со дна затонувшую суперяхту — тогда погиб миллиардер.