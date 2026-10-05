Чем булгур отличается от пшеничной крупы / © Credits

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Булгур часто называют просто пшеничной крупой, но между этими продуктами важное различие в способе обработки. Как объясняет американское издание Healthline, булгур изготовляют из пшеницы, которую сначала пропаривают, высушивают, а затем измельчают. Поэтому крупа быстро готовится и сохраняет значительную часть питательных веществ.

Чем булгур отличается от пшеничной крупы

И булгур, и пшеничная крупа производятся из пшеницы, однако технология их производства разная. Булгур проходит предварительную термическую обработку, после чего высушивают и измельчают. Обычную пшеничную крупу получают путем измельчения зерна без предварительного пропаривания.

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Еще одна важная особенность булгура — он относится к цельнозерновым продуктам, если при обработке сохранены все части зерна. Это означает, что в нем остаются оболочка, зародыш и эндосперм, а вместе с ними клетчатка, минералы и другие питательные соединения.

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Именно предварительная обработка делает булгур очень удобным в приготовлении. Некоторые сорта можно даже не варить длительное время, а просто залить горячей водой и оставить набухать.

Чем булгур полезен для организма

Клетчатка. Одно из главных преимуществ булгура — большое количество клетчатки. В чашке готового продукта около 8 граммов. Булгур также содержит белок, магний, марганец, железо и витамины группы B.

Польза для кишечника. Клетчатка важна для нормальной работы пищеварительной системы. Она способствует регулярной работе кишечника, а цельнозерновые продукты могут также поддерживать разнообразие полезных бактерий в нем.

Польза для сердечно-сосудистой системы. Исследования цельнозерновых продуктов в целом связывают их регулярное потребление с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Булгур дополнительно содержит магний и калий, важные для нормальной работы сердца и сосудов.

Регулировка уровня сахара. Еще одно преимущество — влияние на уровень сахара в крови. Благодаря клетчатке цельнозерновые продукты перевариваются медленнее, чем многие рафинированные зерновые продукты. Поэтому булгур может быть удачной альтернативой крупам с меньшим количеством клетчатки в рационе.

Можно ли есть булгур тем, кто следит за весом

Булгур может хорошо вписываться в рацион людей, контролирующих вес. Он содержит относительно немного калорий и одновременно дает организму клетчатку и белок, которые способствуют более длительному ощущению сытости.

Его можно использовать вместо риса, добавлять в овощные салаты, супы или подавать в качестве гарнира к мясу, рыбе или бобовым.

В то же время булгур не подходит людям с целиакией и тем, кому нужно избегать глютена, поскольку он производится из пшеницы.

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