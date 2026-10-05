В Румынии и Польше поднимали авиацию из-за ударов РФ по Украине: детали

Истребители / © PAP

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В ночь на 5 октября вблизи границы Румынии с Украиной зафиксировали воздушную цель, были подняты два истребителя F-18 ВВС Испании. Польская авиация также осуществляла патрулирование.

Об этом сообщают в Минобороны Румынии и Правительственном центре безопасности Польши.

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Что известно

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии, цель обнаружила радиолокационная система в ночь на 5 октября — она двигалась к востоку от Вилковой, неподалеку от румынской границы.

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После этого два испанских истребителя F-18 вылетели из 57-й авиабазы имени Михая Когелничана. Национальный военный командный центр также сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения на севере уезда Тулча.

В 02:34 местным жителям направили сообщение RO-Alert. В то же время, нарушение воздушного пространства Румынии не зафиксировали.

Воздушная тревога была отменена в 03:23.

В Польше также объявили предупреждение из-за российской воздушной атаки по Украине. Авиация осуществляла патрулирование.

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«Внимание! Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве в Польше работает польская авиация. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорилось в сообщении.

Сообщения Alert RCB (правительственной системы оповещения населения Польши) получили жители Люблинского воеводства.

Напомним, в Киеве объявили угрозу применения ударных беспилотников. Мониторинговые каналы сообщали о реактивном БпЛА над Киевским водохранилищем, которое двигалось в направлении Вышгорода и столицы. Также была угроза Троещине. Жителей Киева призвали находиться в укрытиях и не игнорировать воздушную тревогу.

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