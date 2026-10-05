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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Одесчина в огне: оккупанты безжалостно били по инфраструктуре

Россияне ночью устроили массированную атаку по Одесской области — на местах ударов возникли масштабные пожары.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночью россияне совершили массированную атаку по Одесской области. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура и дачный сектор.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Возникли масштабные пожары. Из-за значительного задымления специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Одессы провели обследование территории. По результатам замеров опасных веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Все пожары ликвидированы. Обошлось без пострадавших.

Напомним, российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.

Накануне российская армия нанесла удар по высотному многоквартирному дому в  Харьков. В результате атаки погиб, по меньшей мере, один человек, шесть человек пострадали.

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