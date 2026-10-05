- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Одесчина в огне: оккупанты безжалостно били по инфраструктуре
Россияне ночью устроили массированную атаку по Одесской области — на местах ударов возникли масштабные пожары.
Ночью россияне совершили массированную атаку по Одесской области. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура и дачный сектор.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«Возникли масштабные пожары. Из-за значительного задымления специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Одессы провели обследование территории. По результатам замеров опасных веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.
Все пожары ликвидированы. Обошлось без пострадавших.
Напомним, российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.
Накануне российская армия нанесла удар по высотному многоквартирному дому в Харьков. В результате атаки погиб, по меньшей мере, один человек, шесть человек пострадали.