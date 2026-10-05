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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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227
Время на прочтение
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Россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье

Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, предварительно обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Запорожье

Запорожье / © Запорожская ОВА

Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье .

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации .

По предварительной информации, в результате удара люди не пострадали.

Детали атаки и масштабы возможных повреждений уточняются.

Напомним, что ранее после атаки РФ на Запорожье спасли пять человек и эвакуировали 14

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