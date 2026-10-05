- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, предварительно обошлось без пострадавших.
Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье .
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации .
По предварительной информации, в результате удара люди не пострадали.
Детали атаки и масштабы возможных повреждений уточняются.
Напомним, что ранее после атаки РФ на Запорожье спасли пять человек и эвакуировали 14
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: