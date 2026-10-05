Россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье

Запорожье / © Запорожская ОВА

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Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье .

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации .

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По предварительной информации, в результате удара люди не пострадали.

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Детали атаки и масштабы возможных повреждений уточняются.

Напомним, что ранее после атаки РФ на Запорожье спасли пять человек и эвакуировали 14

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