РФ начала бить по энергетике раньше: в ISW объяснили, чего добивается Кремль

Атака на энергетику

Реклама

Россия в этом году, вероятно, раньше обычного начинает масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины .

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 4 октября.

Реклама

Аналитики обратили внимание, что Минобороны РФ уже формирует информационное оправдание для будущих атак осенью и зимой 2026-2027 годов. Москва пытается подавать их в ответ на якобы украинские удары по гражданским объектам в России.

Реклама

В ISW полагают, что нынешняя поспешность России может иметь практическую причину. Кремль, вероятно, стремится нанести максимальный ущерб тому, как Украина сможет выработать более эффективные способы противодействия российским баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам.

Что изменилось в планах Путина

По оценке ISW, успехи Украины на поле боя 2026 могли заставить Владимира Путина пересмотреть начальную "теорию победы".

Аналитики предполагают, что Москва все больше делает ставку не на решающее наступление на фронте, а на дальнобойные удары в течение зимы 2026-2027 годов, чтобы усилить давление на Украину.

Цель такой кампании, по оценке ISW, максимально усложнить жизнь гражданского населения и из-за разрушения критической инфраструктуры заставить Украину согласиться на российские требования.

Реклама

Россия системно атакует украинскую энергетику зимой еще с сезона 2022-2023 годов. Однако в этот раз кампания, по мнению аналитиков, начинается раньше.

В ISW также подчеркивают, что российская риторика призвана оправдать как внутри РФ, так и перед международной аудиторией, новую волну ударов по уже поврежденной энергетической и другой критической инфраструктуре Украины.

Кампания ударов Путина по энергетике Украины уже началась

Россия начала новую масштабную воздушную кампанию против Украины , нанеся в ночь на 30 сентября самый массированный комбинированный удар по энергетике с момента завершения предыдущего отопительного сезона.

Главной целью вражеской атаки с применением почти 190 дронов и баллистических ракет стали объекты в Киеве и области, в том числе Трипольская ТЭС. Из-за повреждений «Укрэнерго» ввело графики аварийных отключений, а Минобороны РФ заявило о поражении Киевской ГЭС, подстанции и парке накопителей энергии.

Реклама

По данным Института изучения войны (ISW), этот обстрел знаменует начало целенаправленной стратегии Кремля перед отопительным сезоном 2026-2027 годов. .

В отличие от предыдущих кампаний новый план предусматривает системные удары, чтобы отсоединить украинские АЭС от энергосистемы, полностью отрезать столицу от внешней поставки тока и уничтожить инфраструктуру в промышленных регионах востока. Из-за интенсификации вражеских атак чиновники уже предупреждают, что эта зима может стать самой тяжелой за все время полномасштабной войны.

Новости партнеров