Нобелевская премия 2026: объявили лауреатов по экономике

Холл и Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике

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Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2026 году стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд.

Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета в понедельник, 12 октября.

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В пресс-релизе говорится, что лауреаты «разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили возможности внедрения эффективной стабилизационной политики». На основе этих моделей своевременно принятые меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические подъемы и спады.

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Напомним, в 2025 году премию по экономике получили Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт. Мокира отметили за исследование условий устойчивого экономического роста благодаря технологическому прогрессу. Агион и Ховитт стали лауреатами за теорию творческого разрушения, которую источник называет важной для понимания долгосрочного развития.

Ранее объявили обладательницу Премии мира, ею стала Наванетхем «Нави» Пиллай. Это вызвало недовольство президента США Дональда Трампа, который уже не один год рассчитывающего получить престижную премию.

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