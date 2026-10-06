Нобелевская премия по физике 2026: кто получил награду

Нобелевская премия / © Nobel Media

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Нобелевскую премию по физике 2026 получил бельгийско-американский физик Фрэнсис Халзен. Награду ему присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетического нейтрино астрофизического происхождения.

Об этом сообщается на официальном сайте Нобелевской премии.

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Фрэнсис Халзен

Что известно о физике

Халзен является профессором Университета Висконсин-Мэдисон и одним из ключевых ученых, стоящих за развитием IceCube. Обсерватория расположена у Южного полюса и использует антарктический лед для обнаружения нейтрино — очень легких элементарных частиц, которые могут переносить информацию о самых мощных космических явлениях.

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Исследования Халзена и его коллег помогли открыть новое окно для наблюдения за Вселенной. Высокоэнергетические нейтрино могут поступать от удаленных астрофизических источников и давать ученым информацию о процессах, которые сложно исследовать с помощью обычного света.

Нобелевский комитет отметил, что работа Халзена и международной команды исследователей проложила путь новому виду астрономии. Церемония вручения премии пройдет в декабре в Стокгольме.

Напомним, три ученых — Карл Дайссерот, Питер Хегеман и Георг Нагель — получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года за открытие светоуправляемых ионных каналов и развитие оптогенетики. Ученые выяснили, как с помощью света можно управлять активностью нервных клеток, что открыло новые возможности исследования работы мозга.

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