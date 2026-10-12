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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мощные взрывы прогремели в Виннице: есть попадания — первые подробности

В Виннице в результате вражеской атаки 12 октября есть попадания.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрыв

Взрыв / © соцмережі

Днем 12 октября во время российской атаки в Виннице попали в гражданский объект.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Атака РФ на Винницу 12 октября — что известно

Кроме того, городской голова Сергей Моргунов сообщил о взрывах в Виннице. Также призвал местных не распространять фотографии и видео атаки РФ.

По информации Натальи Заболотной, на место происшествия сразу выехали все экстренные и профильные службы. В настоящее время данные о последствиях обстрелов и возможных разрушений или пострадавших уточняются.

Глава ОВА призвала жителей города заботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Киеве утром 12 октября прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов. Впоследствии стало известно о падении обломков беспилотников в Соломенском и Дарницком районах.

Ранее сообщалось, что 11 октября в Киеве после дроновой атаки в нескольких районах исчезли свет и вода. В ДТЭК подтвердили аварийные отключения в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах из-за атаки, а в «Укрэнерго» отметили, что враг поразил энергообъект.

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