Кашпировский возвращается в Украину после смерти: где могут похоронить известного гипнотизера

Анатолий Кашпировский / © Facebook

Реклама

Известного советского психотерапевта и гипнотизера Анатолия Кашпировского, который в последние годы жил в России и даже был депутатом Госдумы РФ от ЛДПР Владимира Жириновского, могут похоронить в Виннице.

Об этом сообщают российские СМИ, в частности Telegram-канал Shot.

Реклама

Кашпировский скончался в возрасте 87 лет в больнице. Причиной смерти стало резкое падение давления на фоне онкологического заболевания.

Реклама

Прощание с ним состоялось в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. После этого гроб подготовили к транспортировке, а тело Кашпировского, по данным российских СМИ, отправили на микроавтобусе в направлении границы с Беларусью.

Похороны могут состояться в Виннице

Российские СМИ утверждают, что тело Кашпировского планируют доставить через территорию ЕС, предположительно через Польшу, в Украину. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Кашпировского могут похоронить на семейном участке в Виннице. Там покоятся его родители — Михаил и Ядвига. В 2018 году на этом же участке похоронили его дочь от первого брака Елену, которая погибла в Канаде в возрасте 50 лет.

Анатолий Кашпировский на кладбище в Виннице / © из соцсетей

Родственники Кашпировского, как сообщается, решили не кремировать его тело, хотя именно кремацию он якобы завещал провести после смерти.

Реклама

Жил в Украине, но получил гражданство РФ

Анатолий Кашпировский родился в селе Ставница в Хмельницкой области. Значительную часть жизни он провёл в Украине, в частности работал в Винницкой психиатрической больнице.

После распада Советского Союза Кашпировский покинул свою квартиру в Киеве и получил российское гражданство. В начале 1990-х годов он стал депутатом Государственной Думы РФ от Либерально-демократической партии России.

Прославился благодаря телевизионным «сеансам исцеления»

Широкую популярность Кашпировский приобрел в конце 1980-х — начале 1990-х годов благодаря телевизионным сеансам гипноза и так называемого исцеления. Его эфиры собирали миллионы зрителей и стали одним из самых известных феноменов позднесоветского телевидения.

В начале своей телевизионной карьеры он демонстрировал хирургические операции без анестезии, утверждая, что с помощью гипноза может влиять на восприятие боли пациентами.

Реклама

Позже Кашпировский проводил массовые сеансы в Украине, России, других постсоветских странах и США, заявляя о своей способности помогать людям с помощью гипноза и внушения. Его методы имели многочисленных сторонников, однако медицинское сообщество неоднократно подвергало их критике.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о смерти Анатолия Кашпировского, его личной жизни, позиции во время войны и связях с Украиной.

Новости партнеров

Новости партнеров