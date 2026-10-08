Кашпіровський повертається до України після смерті: де можуть поховати відомого гіпнотизера

Анатолій Кашпіровський / © Facebook

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Відомого радянського психотерапевта й гіпнотизера Анатолія Кашпіровського, який останні роки жив у Росії та навіть був депутатом Держдуми РФ від ЛДПР Володимира Жириновського, можуть поховати у Вінниці.

Про це повідомляють російські медіа, зокрема Telegram-канал Shot.

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Кашпіровський помер у віці 87 років у лікарні. Причиною смерті стало різке падіння тиску на тлі онкологічного захворювання.

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Прощання з ним відбулося у траурному залі Троєкуровського цвинтаря Москви. Після цього труну підготували до транспортування, а тіло Кашпіровського, за даними російських медіа, відправили мікроавтобусом у напрямку кордону з Білоруссю.

Поховання може відбутися у Вінниці

Російські медіа стверджують, що тіло психотерапевта планують доправити через територію ЄС, імовірно, через Польщу, до України. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Поховати Кашпіровського можуть на родинній ділянці у Вінниці. Там спочивають його батьки — Михайло та Ядвіга. 2018 року на цій самій ділянці поховали його доньку від першого шлюбу Олену, яка загинула в Канаді у 50-річному віці.

Анатолій Кашпіровський на кладовищі у Вінниці / © із соцмереж

Родичі Кашпіровського, як повідомляється, вирішили не кремувати його тіло, хоча саме кремацію він нібито заповідав провести після смерті.

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Жив в Україні, але отримав громадянство РФ

Анатолій Кашпіровський народився у селі Ставниця на Хмельниччині. Значну частину життя провів в Україні, зокрема працював у Вінницькій психіатричній лікарні.

Після розпаду Радянського Союзу гіпнотизер залишив своє житло в Києві та отримав російське громадянство. На початку 1990-х став депутатом Державної думи РФ від Ліберально-демократичної партії Росії.

Прославився телевізійними «сеансами зцілення»

Широку популярність Кашпіровський здобув наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років завдяки телевізійним сеансам гіпнозу і так званого зцілення. Його ефіри збирали мільйони глядачів та стали одним із найвідоміших феноменів пізньорадянського телебачення.

На початку телевізійної кар’єри він демонстрував хірургічні операції без анестезії, стверджуючи, що за допомогою гіпнозу може впливати на сприйняття болю пацієнтами.

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Пізніше Кашпіровський проводив масові сеанси в Україні, Росії, інших пострадянських країнах та США, заявляючи про здатність допомагати людям за допомогою гіпнозу й навіювання. Його методи мали численних прихильників, однак медична спільнота неодноразово піддавала їх критиці.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про смерть Анатолія Кашпіровського, його особисте життя, позицію під час війни та зв’язок з Україною.

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