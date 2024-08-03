Росіяни дроном атакували Херсонщину: постраждав правоохоронець

Вдень російські військові вдарили FPV-дроном по Гаврилівці Херсонської області. Внаслідок атаки постраждав 22-річний працівник Каховського районного відділу поліції.

Про це пише поліція Херсонської області.

Росіяни атакували Херсонщину

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Як зазначається, правоохоронця доправили до лікарні. У нього діагностували мінно-вибухову травму, контузію, вогнепальні рани голови, тулуба, живота, рук та ніг.

Гаврилівка потерпала і від артилерійських атак росіян, снарядами пошкоджено два приватні будинки та сталося загоряння сухостою.

"З реактивних систем залпового вогню противник завдавав ударів по Кизомису, Золотій Балці та Придніпровському, на щастя, обійшлося без постраждалих. Кизомис перебував і під атакою ворожих безпілотників, внаслідок скидання вибухівки з дрона пошкоджено житловий будинок", – йдеться у повідомленні.

Окупанти скидали боєприпаси із БпЛА на Берислав та Гаврилівку, що призвело до пошкоджень магазину, будинку й загоряння сухостою.

У Білозерці та Станіславі в результаті артилерійських обстрілів пошкоджено приватний будинок та сталося загоряння сухої трави.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вбили та поранили цивільних громадян в низці областей України. Зокрема, йдеться про Харківську, Донецьку, Сумську, Херсонську та Запорізьку області.

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