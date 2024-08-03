На Вінниччині зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури — ОВА

У Вінницькій області в ніч проти 3 серпня ворожий безпілотник влучив у обʼєкт інфраструктури.

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Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

"В області є влучання в обʼєкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вона повідомила, що на місці працюють підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого були пошкоджені будинки.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

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