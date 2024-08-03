На Вінниччині зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури — ОВА

На місці працюють підрозділи ДСНС.
У Вінницькій області в ніч проти 3 серпня ворожий безпілотник влучив у обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
"В області є влучання в обʼєкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вона повідомила, що на місці працюють підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого були пошкоджені будинки.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.
Читайте також:
- Скільки дронів ППО збила за минулу та поточну добу: звіт Повітряних сил
- Росіяни вдарили дроном по автобусу на Харківщині: деталі від Синєгубова
- Обстріли Херсонщини: Прокудін розповів про наслідки