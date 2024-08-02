Обстріли Херсонщини: Прокудін розповів про наслідки

Від російської агресії продовжують страждати мирні люди.

Окупанти вчергове атакували Херсонщину. На жаль, є загиблі.

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Як зазначив Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Милове, Тягинка, Львове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Садове, Шляхове, Качкарівка, Гаврилівка, Велетенське, Зеленівка, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Козацьке та місто Херсон.

Армія РФ поцілила в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 19 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід, господарську споруду, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Раніше Прокудін попередив, що 2 серпня існує ймовірність масовані обстріли населених пунктів, що розташовані вздовж Дніпра. Зокрема, йдеться про Херсон.

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