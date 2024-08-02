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Куряча печінка у клярі: простий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
331
Час на прочитання
1 хв
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Куряча печінка у клярі: простий рецепт

Куряча печінка у клярі / Фото: Credits

Щоб урізноманітнити щоденне меню смачно та недорого, приготуйте курячу печінку, обсмажену у клярі.

Печінка виходить ніжною всередині, а кляр із часниковим ароматом надасть страві апетитний смак та пікантний смак. Подайте як самостійну страву або з будь-яким гарніром.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
яйця курячі
1 шт.
борошно пшеничне
4 ст. л.
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Курячу печінку промийте, очистіть від прожилок і розріжте на дві половинки. Посоліть і поперчіть.
  2. Для кляру яйця з'єднайте із сіллю, чорним меленим перцем і збийте віничком. Додайте борошно, часник, видавлений через прес, перемішайте до однорідного стану.
  3. Кожен шматочок печінки вмочіть у приготовлений кляр і обсмажте на розпеченій сковороді з олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Кляр має бути досить густим.

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