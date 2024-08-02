Куряча печінка у клярі: простий рецепт

Щоб урізноманітнити щоденне меню смачно та недорого, приготуйте курячу печінку, обсмажену у клярі.

Печінка виходить ніжною всередині, а кляр із часниковим ароматом надасть страві апетитний смак та пікантний смак. Подайте як самостійну страву або з будь-яким гарніром.

Інгредієнти куряча печінка 500 г яйця курячі 1 шт. борошно пшеничне 4 ст. л. часник 2 зубчики перець чорний мелений сіль олія

Курячу печінку промийте, очистіть від прожилок і розріжте на дві половинки. Посоліть і поперчіть. Для кляру яйця з'єднайте із сіллю, чорним меленим перцем і збийте віничком. Додайте борошно, часник, видавлений через прес, перемішайте до однорідного стану. Кожен шматочок печінки вмочіть у приготовлений кляр і обсмажте на розпеченій сковороді з олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

Кляр має бути досить густим.

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