Куряча печінка у клярі: простий рецепт

Щоб урізноманітнити щоденне меню смачно та недорого, приготуйте курячу печінку, обсмажену у клярі.
Печінка виходить ніжною всередині, а кляр із часниковим ароматом надасть страві апетитний смак та пікантний смак. Подайте як самостійну страву або з будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 4 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Курячу печінку промийте, очистіть від прожилок і розріжте на дві половинки. Посоліть і поперчіть.
- Для кляру яйця з'єднайте із сіллю, чорним меленим перцем і збийте віничком. Додайте борошно, часник, видавлений через прес, перемішайте до однорідного стану.
- Кожен шматочок печінки вмочіть у приготовлений кляр і обсмажте на розпеченій сковороді з олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Кляр має бути досить густим.
Читайте також:
- Курячі рулети з грибами та сиром: рецепт гарячої святкової страви
- Курячі відбивні, запечені з яйцем, сиром та помідорами: рецепт ефектної страви
- Курячі стегна в маринаді на мангалі: рецепт для пікніка