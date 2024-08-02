США визнали переможцем виборів у Венесуелі суперника Мадуро

Блінкен заявив про "переконливі докази" того, що переміг саме Гонсалес, незважаючи на те, що Мадуро оголосив про свою перемогу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати визнали переможцем президентських виборів у Венесуелі опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса.

Про це повідомляє The New York Times.

Оголошення Блінкена було зроблено, незважаючи на заяву чинного авторитарного президента Венесуели Ніколаса Мадуро та контрольованого урядом виборчого органу про перемогу у виборах саме Мадуро.

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Мадуро ще не надав чітких доказів перемоги, а представники виборчих органів не змогли надати підрахунок голосів. Водночас кампанія Гонсалеса стверджує, що має дані від понад 80% машин для голосування, які вказують на те, що опозиціонер переміг із непереборною перевагою.

Хоча лідери деяких держав вже висловили підтримку Гонсалесу в останні дні, США є найбільшою країною, яка визнала його переможцем виборів.

"Це рішення, безсумнівно, розлютить пана Мадуро, який давно характеризує Вашингтон як втручання імперіалістів. Але незрозуміло, чи це оголошення якось вплине на владу пана Мадуро", – зауважує видання.

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Блінкен у своїй заяві сказав, що "враховуючи переконливі докази, для Сполучених Штатів і, що найважливіше, для венесуельського народу ясно, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільше голосів".

"Ми вітаємо Едмундо Гонсалеса Уррутію з його успішною кампанією. Настав час для венесуельських сторін почати обговорення поважного, мирного переходу відповідно до венесуельського виборчого законодавства", – додав держсектор США.

Мадуро не одразу відповів на цю заяву. Але тільки-но вона була опублікована, чинний президент Венесуели написав у соцмережі X, що готовий розмовляти зі Сполученими Штатами, "якщо уряд США бажає поважати суверенітет і припинити погрожувати Венесуелі".

"Заява пана Блінкена про те, що пан Гонсалес переміг, швидше за все, буде вітатися тими, хто хотів, щоб Вашингтон зайняв тверду позицію. Але в світлі недавньої історії, певно, є скептицизм щодо того, що ця заява матиме великий ефект", – йдеться у статті.

Видання нагадало, що цього тижня Мадуро звернувся до підконтрольного йому Верховного суду, аби той став посередником у виборчій суперечці. Суд закликав Мадуро та Гонсалеса постати перед ним 2 серпня.

Нагадаємо, 29 липня у Венесуелі оголосили про перемогу на президентських виборах Мадуро. Водночас його політичні опоненти заявили про перемогу їхнього кандидата Гонсалеса.

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