Мадуро викликав Маска на бій і той погодився: що сталося

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро викликав на бій мільярдера-засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска. Бізнесмен прийняв виклик політика.

Про це свідчить виступ президента Венесуели на пресконференції.

Зауважимо, конфлікт між Мадуро та Маском виник після спалахування у Венесуелі масових протестів проти чергової фальсифікації результатів президентських виборів. Американський мільярдер оголосив про свою підтримку опозиційних сил. Реагуючи на це, венесуельський диктатор заявив, що Маск начебто готується вторгнутися до країни зі своїми ракетами.

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А тепер Мадуро в емоційному запалі викликав свого "заклятого ворога" на бій. Президент Венесуели назвався "сином" свого попередника Уго Чавеса та борця за незалежність іспанських колоній в Америці Симона Болівара.

"Я не боюся тебе, я син Болівара і Чавеса. Обирай, де і як", – заявив Мадуро на пресконференції.

Маск прийняв його виклик: "Я приймаю. Він злякається".

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Ніколас Мадуро викликав Ілона Маска на бій і той погодився / Скриншот

Нагадаємо, влітку 2023 року Маск збирався битися із творцем Facebook Марком Цукербергом, однак цього так і не сталося.

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