Двобій Маска і Цукерберга знову під загрозою: що сталося

Американський мільярдер Ілон Маск та засновник корпорації Meta Марк Цукерберг збираються влаштувати справжній поєдинок. Однак затія двох опонентів знову під загрозою зриву.

Марк Цукерберг заявив, що Ілон Маск "несерйозно" ставиться до ідеї провести бій, тому він шукатиме для себе іншого опонента.

Про це він написав у своїй новій соцмережі Threads.

"Думаю, ми всі можемо погодитися, що Ілон несерйозний, і настав час рухатися далі. Я запропонував справжю зустріч. Дейна Вайт (чинний президент UFC - ред.) запропонував зробити це законним змаганням задля благодійності. Ілон не підтвердив дату, потім сказав, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренування на моєму задньому дворі. Якщо Ілон коли-небудь серйозно поставиться до справжньої дати та офіційної події, він знає, як зі мною зв'язатися. В іншому випадку, час рухатися далі. Я збираюся зосередитися на змаганнях з людьми, які серйозно ставляться до спорту", - написав Цукерберг.

Своєю чергою, Ілон Маск відреагував на цей пост у своїй соцмережі X (Twitter) і назвав Цукерберга "курчам". Водночас він пише, що нібито від поєдинку відступився саме Марк Цукерберг.

"Я буду стукати йому в двері і вимагати битися. Стук, стук ... виклик прийнято ... відчини двері", - написав Ілон Маск на своїй платформі Х.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер Ілон Маск та власник компанії Meta Марк Цукерберг нарешті визначилися з місцем двобою. Це нібито мала бути Італія, Стародавній Рим. Ілон Маск навіть повідомив, що домовився з прем'єр-міністром Італії та міністром культури. Це мав бути благодійний бій.

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