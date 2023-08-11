Маск і Цукерберг визначилися з місцем двобою: де відбудеться поєдинок

У червні Ілон Маск покликав свого конкурента і засновника Meta Марка Цукерберга на поєдинок.

Американський мільярдер Ілон Маск та власник компанії Meta Марк Цукерберг нарешті визначилися з місцем двобою.

Про це Маск написав у своєму X (Twitter).

За його словами, бій проводитиметься фондом Маска та фондом Цука, а не UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат). Пряма трансляція буде на X (Twitter) та Meta.

"Все, що буде в кадрі, - це буде Стародавній Рим, тобто нічого сучасного. Я говорив з прем'єр-міністром Італії та міністром культури. Вони домовилися про епічну локацію", - повідомив скандальний Ілон Маск.

Він додав, що усе, що зроблено, "віддасть шану минулому та сучасному Італії", а всі виручені кошти підуть на допомогу ветеранам. Що саме мав на увазі Маск достеменно не відомо.

Нагадаємо, у червні Ілон Маск заявив, що готовий битися у клітці зі своїм конкурентом у світі технологій — Марком Цукербергом. Згодом у витівки сина втрутилася мати Маска — Мей Маск — і заборонила йому битися.

Натомість Цукерберг відреагував на заяви опонента. Він опублікував у Instagram Stories скриншот твіта Маска, де той кличе його на ринг, і підписав: "Надішли мені місце". Тоді Маск відповів: "Vegas Octagon". Це клітка для боїв від UFC у Лас-Вегасі.

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