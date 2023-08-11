Маск и Цукерберг определились с местом дуэли: где состоится поединок

В июне Илон Маск позвал своего конкурента и основателя Meta Марка Цукерберга на поединок.

Американский миллиардер Илон Маск и владелец компании Meta Марк Цукерберг наконец-то определились с местом поединка.

Об этом Маск написал в своем X (Twitter).

По его словам, бой будет проводиться фондом Маска и фондом Цука, а не UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат). Прямая трансляция будет на X (Twitter) и Meta.

"Все, что будет в кадре — это будет Древний Рим, то есть ничего современного. Я говорил с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичной локации", — сообщил скандальный Илон Маск.

Он добавил, что все, что будет сделано, "почтет прошлое и настоящее Италии", а все вырученные средства пойдут на помощь ветеранам. Что именно имел в виду Маск, точно не известно.

Напомним, в июне Илон Маск заявил, что готов сразиться в клетке со своим конкурентом в мире технологий — Марком Цукербергом. Впоследствии в проделки сына вмешалась мать Маска — Мэй Маск — и запретила ему драться.

Цукерберг отреагировал на заявления оппонента. Он опубликовал в Instagram Stories скриншот твита Маска, где тот зовет его на ринг, и подписал: "Пришли мне место". Тогда Маск ответил: "Vegas Octagon". Это клетка для боев от UFC в Лас-Вегасе.

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