В Бюро экономической безопасности снова уволили руководителя — нардеп

Предыдущий директор БЭБ приступил к исполнению своих полномочий только в апреле этого года.

Обязанности руководителя Бюро экономической безопасности временно исполняет заместитель директора БЭБ Андрей Пащук.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

"Несколько источников подтвердили: предыдущее руководство БЭБ уволено", — написал он в Telegram.

По его словам, обязанности руководителя временно исполняет заместитель директора БЭБ Андрей Пащук. "Конечно без конкурса", — добавил Железняк.

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В предыдущем сообщении народный депутат отметил, что 17 апреля 2023 года после освобождения от должности директора БЭБ Вадима Мельника, Бюро экономической безопасности возглавил его первый заместитель Эдуард Федоров. Но ровно через три месяца он ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск.

“По состоянию на 31 июля 2023 из отпуска и.о. директора [Федоров] так и не явился на работу, пойдя на больничный, а впоследствии скорее всего напишет заявление об увольнении”, — предположил нардеп Железняк.

Похожая история, по его словам, отпуск-лечение также у первого заместителя Федорова — Виталия Гагача.

Ярослав Железняк уточнил, что Андрей Пащук от 05 июля 2023 года занимает должность заместителя директора БЭБ и именно он во время отпуска Федорова подписывал документы как исполняющий обязанности.

По информации народного депутата, Андрей Пащук с 1997 по 2017 год находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах, а с 2012 года работал в МВД как заместитель начальника управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, Бюро экономической безопасности (БЭБ) было создано в мае 2021 года. Его задачей является борьба со всеми преступлениями в сфере экономики.

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