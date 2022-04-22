Более 3 млрд евро выведено из Украины во время войны: инфографика

Более 3 млрд евро выведено из Украины во время войны: инфографика

В настоящее время исследуется законность происхождения выведенных средств и их возможная легализация путем пересчета или перевозки за границу.

В пятницу, 22 апреля 2022 года, по инициативе Директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника проведена первая рабочая онлайн встреча с представителями таможенных органов соседних европейских стран (Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы).

На встрече также присутствовали представители Офиса президента Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Обсуждались вопросы вывода валютных средств и ценностей резидентами и нерезидентами Украины в ЕС.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

"С 24 февраля и по сей день, граждане Украины и иностранцы перевозят через нашу государственную границу наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах. Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без соответствующего таможенного декларирования. При этом, цель скрыть незаконно полученные прибыли и осуществить их дальнейшую легализацию в странах Европейского союза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет более 3 млрд евро", — отметил Директор БЭБ Вадим Мельник.

Случаи незаконного вывоза валюты за границу приобрели значительные размеры.

БЭБ проанализировало и уже выявило множество подобных фактов. Сейчас исследуется законность происхождения выведенных средств и их возможная легализация путем пересчета или перевозки за границу. В случае установления их незаконного происхождения будут приниматься меры по их аресту и дальнейшему возвращению в Украину.

В частности, установлены факты, когда физлица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и т.д. По предварительным результатам следствия, в большинстве случаев имеются признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

По словам Вадима Мельника, наличные, полученные предположительно преступным путем в Украине по такой схеме, без соответствующего острого реагирования правоохранительных органов Украины де-факто легализуются в Европе. Таким образом, "грязные" деньги вливаются в финансовую систему ЕС и могут использоваться для дальнейшей противозаконной деятельности. В частности, для финансирования войск русской федерации.

На сегодняшний день, БЭБ ожидает от соседних стран ответа на свои запросы по всем резидентам и нерезидентам Украины, декларировавшим наличные в больших размерах с начала войны.

Руководитель БЭБ также отметил необходимость быстрого согласования и подписания меморандумов о стратегическом партнерстве и обмене информацией со странами-участницами совещания.

Инфографика: Бюро экономической безопасности Украины

Напомним, что недавно первый меморандум о сотрудничестве был подписан с Грузией.

“Военная агрессия со стороны России поставила перед странами Европы новые глобальные вызовы. Сейчас необходима скорая эволюция органов экономической безопасности и их адаптация к новым реалиям. Для защиты интересов наших государств мы должны обеспечить постоянное взаимодействие по вопросам экономической безопасности на рабочем уровне в режиме 24/7”, — отметил Вадим Мельник.

В заключение Директор БЭБ поблагодарил представителей стран, присутствующих на встрече, за постоянную помощь и поддержку в борьбе с российской агрессией.

Напомним, в Офисе президента отреагировали на планы России в войне против Украины по оккупации Донбасса и юга. Там отметили, что у руководства государства есть свой план защиты украинской территории.

21 апреля был презентован План группы Ермака-Макфола по усилению санкций против России

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