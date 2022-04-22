Крах экономики РФ: первый за век внешний дефолт возможен уже до 9 мая

Если "вбить" в Google "дефолт Россия", то сразу за этим следует слово "месяц". И не удивительно. Всех украинцев интересует, когда экономика России "ляжет", чтобы каждый россиянин почувствовал на себе последствия развязанной Путиным кровавой войны против Украины.

Западная пресса уже больше месяца наперебой сообщает дату возможного дефолта России. Сначала прогнозировали, что это произойдет 16 марта, потому что именно на эту дату приходилась первая после начала путинской войны против Украины выплата по внешним долгам. Но тогда Москве очевидно удалось наскрести доллары, чтобы погасить долговые купоны, не в последнюю очередь благодаря исключению из санкций США.

Теперь появилась новая дата – 4 мая – за пять дней до Дня победы, который так любит военный преступник Путин. Именно в этот день заканчивается 30-дневный льготный период оплаты двух долларовых облигаций на $649,2 млн, которые 4 апреля Россия вроде бы погасила в рублях.

Сразу после этого агентство S&P Global Ratings опустило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "ограниченного дефолта". А Moody's сообщило, что так не работает: либо до 4 мая Россия заплатит свои долги в долларах, либо дефолт.

ТСН.ua проанализировал, действительно ли России грозит дефолт, и когда он может наконец произойти.

Кровавая российская нефть

МВФ прогнозирует падение украинского ВВП в 2022 году на 35%. При этом сокращение российской экономики Фонд ожидает всего на 8,5%, а в 2023 году – на 2,3%. Странно, не правда ли? Ведь должно быть наоборот в условиях откровенного геноцида украинцев путинской Россией.

Что не так? Почему западные санкции не работают? The Conversation пишет, что, возможно, Россия стоит на пороге своего первого дефолта по внешнему $150 млрд долгу (это государственный и долг российских компаний) с 1917 года, когда большевики свергли Николая II. Да, в 1998 году в России также был дефолт, но по внутренним долгам.

Например, российская железная дорога уже допустила технический дефолт по одному из выпусков евробондов, и теперь является легкой добычей для Китая. Но даже находясь под жесткими западными санкциями, Россия все равно имеет большие поступления валюты от продажи нефти и газа. Это около $1 млрд в день.

Кругленькая сумма, не правда ли? Учитывая еще и то, что более 50% поступлений в российский бюджет – это доходы от продажи энергоносителей. Так, с августа 2022 г. ЕС полностью отказывается от российского угля. Однако не от газа и нефти, от этого $1 млрд в день составляют почти 90%.

Советник украинского министра энергетики Лана Зеркаль очень справедливо отмечает, что в 2021 году на прямые военные расходы, ОМОН, силы безопасности и пропаганду Россия потратила $180 млрд. Для сравнения, на социалку и здравоохранение – $155 млрд.

"Деньги, которые Россия получает от Европы за свою энергию, имеют решающее значение для продолжения финансирования ее военной и репрессивной машины. Российские энергетические компании являются одними из крупнейших спонсоров отбеливания России на Западе. Их государственные энергетические гиганты регулярно спонсируют спортивные, культурные и образовательные учреждения ЕС и Великобритании", — отмечает Зеркаль.

Так, от ЕС за продажу нефти и газа Россия получает около $30 млрд. в месяц. Учитывая, что один день войны против Украины обходится Кремлю около $20 млрд, дела в России плохи, даже если Индия и Китай продолжат покупать российскую нефть и газ с большим дисконтом.

Однако этот план погребения российской экономики, а следовательно, и финансирование путинской военной машины смерти сработает на долгосрочную перспективу. А Украине, которая может потерять до 35% ВВП в 2022 году, результаты нужны уже сейчас.

"Денег нет, но вы держитесь"

По мнению канцлера Германии (которая больше всего после Венгрии зависит от российского газа) Олафа Шольца, эмбарго на путинское голубое топливо не ускорит окончаниевойны. К тому же глава ФРГ предположил, что поставка Украине тяжелого вооружения (танков, гаубиц и мощной артиллерии) может привести к Третьей мировой и даже ядерной войне.

Что ж, такие заявления Олафа Шольца – это не удивительно. Дело в том, что в германском политикуме раскол. По информации Der Spiegel, благосклонная позиция канцлера к Украине, учитывая призывы предоставить Киеву вооружение и похоронить российскую экономику, могут даже охранять должности. В Бундестаге хотят поднять вопрос доверия к Шольцу.

Путин прекрасно понимает, что в условиях санкций единственным надежным источником поставок валюты в Россию есть продажа нефти и газа, от которых так зависит Европа. По многочисленным слухам, за "ребром" начался настоящий передел газового и нефтяного рынка.

Некоторые олигархи, как подсанкционный основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, покинул совет директоров, досрочно сложил полномочия главы компании, уступив управление государству в обмен на выезд из страны. Другим повезло меньше. Только за последнюю неделю бывшие и действующие топ-менеджеры "Новатека" и "Газпрома" и их семьи найдены мертвыми в России и Испании при загадочных обстоятельствах.

По мнению обозревателей Bloomberg, первый с 1917 года дефолт России по внешним долгам почти неизбежен. Российское казначейство прекратило выплаты долларовых долгов со своих счетов в американских банках, потому что США запретили Кремлю рассчитываться по долгам из его замороженных $300 млрд золотовалютных резервов. То есть Москва просто не сможет погасить свои государственные облигации, выпущенные в долларах.

The New York Times предполагает, что к дефолту могут привести даже вердикты ряда крупнейших рейтинговых агентств, которые одновременно заявят о неплатежеспособности России. Однако, когда точно он произойдет, 4 мая или позже или вообще до конца года аналитики издания прогнозировать не берутся.

"Мы будем судиться. Будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши попытки заплатить как в валюте, так и в рублях", — угрожает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Да, Россия может не признать свой дефолт. Но это однозначно приведет к краху долговой репутации на десятилетия. Путинскую Россию ждет закрытие доступа к международным рынкам капитала. То есть, в долгосрочной перспективе ей больше никто не будет давать в долг, или же будут давать деньги под очень большие проценты, даже Китай. Вдобавок, дефолт может позволить заемщикам конфисковывать российскую собственность за рубежом для погашения кредитов.