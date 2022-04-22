"Газовое эмбарго не положит конец войне против Украины", — Шольц

По словам Шольца, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которую Германия себе "разрешить не сможет".

Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставку газа из России, желает избежать экономического кризиса.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в это интервью для Spiegel.

"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", — сказал он.

По словам Шольца, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которой Германия себе "разрешить не сможет".

Кроме этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России в Украине.

Напомним, в шестом пакете санкций Евросоюза против страны-агрессора России планируется нефтяное эмбарго.

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