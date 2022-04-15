Польша ввела эмбарго на импорт угля из России

Польша ввела эмбарго на импорт угля из России

Президент решил не ждать решения других стран ЕС.

Польша единолично ввела эмбарго на импорт российского угля, не ожидая решения других стран Европейского Союза.

Как сообщает Gazeta Prawna, соответствующий закон подписал президент страны Анджей Дуда.

"Президент подписал акт о специальных решениях в сфере противодействия поддержанию агрессии против Украины и защиты национальной безопасности, предусматривающий, в частности, введение эмбарго на импорт угля из России", — говорится в сообщении.

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Закон также предусматривает возможность замораживать активы лиц, поддержавших российскую агрессию, и позволяет создать перечень людей и юридических лиц, к которым будут применяться ограничительные меры, в частности, блокирование их средств и ресурсов.

Напомним, Европейский Союз 5 апреля объявил о пятом санкционном пакете против РФ, предусматривающем запрет на импорт угля из России и запрет транзакций с четырьмя российскими банками.

Накануне президент Колумбии Иван Дуке заявил, что Колумбия готова быстро увеличить экспорт энергоресурсов в страны Запада, чтобы помочь им перекрыть дефицит, созданный санкциями против России.

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