Франция поддерживает введение эмбарго на российскую нефть

Также глава МИД Франция сообщил о возвращении посла в Киев.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна поддерживает введение эмбарго на российскую нефть.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Общался со своим французским коллегой. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго против России на уровне ЕС. Украина уверена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее. Я очень ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев", — написал глава украинского МИД.

Как сообщает BFM TV, французский министр также сообщил о возвращении французского посольства в Киев. По его словам, это произойдет скоро, но термин не назвал.

Кроме того, отмечается, что во время разговора главы МИД обсудили помощь Франции в документировании и сборе доказательств преступлений, совершенных российскими военными в Украине. Министры также затронули вопрос о гуманитарных операциях и поставках военной помощи.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский провел с французским коллегой Макроном разговор о российских военных преступлениях.

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