Арестович о возможном визите Джо Байдена в Киев: "Президенты никогда не летят просто так"

Арестович о возможном визите Джо Байдена в Киев: "Президенты никогда не летят просто так"

Советник главы ОП предположил, что, вероятно, США подготовит новый пакет санкций.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал вероятный визит в Украину президента США Джо Байдена.

В интервью российскому адвокату Марку Фейгину он отметил, что если американский президент приедет – это будет мощнейший символический жест поддержки.

Также политик добавил, что если Байден приедет, то "наверняка привезет подарки с помощью", как это сделал Борис Джонсон и "четыре президента, которые были вчера".

"В-третьих, это подтвердит роль Киева как места, где принимаются ключевые решения по международной безопасности в Европе. В-четвертых, вероятно, будут достигнуты какие-то соглашения. Потому что президенты всегда едут с определенной государственной повесткой, они никогда не летят просто так", – поделился Арестович.

Советник главы ОП добавил, что можно только догадываться, какой будет повестка. Впрочем, можно предположить, что это будет новый пакет санкций и новое расширение военной и экономической помощи: "Потому что Запад в ответ на кремлевское решение продолжать войну принял свое – дать тяжелое вооружение и обеспечить Украину помощью".

Напомним, сегодня стало известно, что Байден готов лично навестить Киев. В администрации Белого дома обсуждают возможность визита высокопоставленного чиновника США.

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