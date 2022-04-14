Байден готов лично посетить Киев – Белый дом (видео)

В администрации Белого дома обсуждают возможность визита высокопоставленного чиновника США.

Президент США Джо Байден подтвердил, что готов лично уехать в Украину.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом американский лидер заявил 14 апреля перед посадкой на борт президентского самолета.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, журналистка спросила у Байдена, отправит ли он высокопоставленного чиновника США в Украину. В ответ глава США сказал, что в настоящее время в администрации обдумывают такое решение. Тогда журналистка переспросила, готов ли посетить Киев сам Байден, на что последний сказал "Да".

Напомним, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предположил, что война в Украине может продолжаться не один месяц.

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